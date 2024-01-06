Ряд семей в Ингушетии отказались от кровной мести

«С радостью хочу поделиться хорошей новостью о том, что десятки семей, идя навстречу просьбам богословов и властей, приняли решение отказаться от вражды и конфликтов. В результате работы примирительной комиссии зафиксировано 32 случая примирения, 6 из которых — по объявленной кровной мести, а остальные по дорожно-транспортным происшествиям и бытовым ссорам», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, это хороший результат, тем не менее, необходимо активизировать работу примирительной комиссии. Нужно чаще доносить до жителей республики, особенно до молодежи, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть сдержанными в действиях, которые могут привести к конфликтам, порой с трагическими последствиями.

Глава считает, что не стоит забывать о том, что мы живем в непростые времена, где даже самые, казалось бы, пустяковые разногласия между людьми, не говоря уже о «кровной мести», могут привести к напряженности и тяжелым последствиям. На данный момент десятки семей примирились друг с другом и это огромная победа, которой жители региона могут гордиться.

«Я хочу выразить благодарность всем, кто согласился отказаться от вражды и конфликтов. Ваше примерное решение и желание сотрудничать и стремиться к миру вдохновляют не только меня, но и всех жителей региона. Уверен, что общими стараниями мы можем создать общество, основанное на толерантности, взаимопонимании и уважении друг к другу. Я призываю каждого из вас продолжать строить добрые отношения с соседями, родственниками, коллегами и другими людьми вокруг вас. Знайте, что ваш пример влияет на других и может быть началом долгожданного изменения к лучшему. Давайте вместе делать нашу республику местом, где вражда и конфликты уступают место единству, сплоченности и сотрудничеству», — добавил Махмуд-Али Калиматов.