Примирение

Ряд семей в Ингушетии отказались от кровной мести

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В результате работы примирительной комиссии ряд семей в республике отказались от кровной мести, рассказал на встрече с Махмуд-Али Калиматовым руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«С радостью хочу поделиться хорошей новостью о том, что десятки семей, идя навстречу просьбам богословов и властей, приняли решение отказаться от вражды и конфликтов. В результате работы примирительной комиссии зафиксировано 32 случая примирения, 6 из которых — по объявленной кровной мести, а остальные по дорожно-транспортным происшествиям и бытовым ссорам», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, это хороший результат, тем не менее, необходимо активизировать работу примирительной комиссии. Нужно чаще доносить до жителей республики, особенно до молодежи, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть сдержанными в действиях, которые могут привести к конфликтам, порой с трагическими последствиями.

Глава считает, что не стоит забывать о том, что мы живем в непростые времена, где даже самые, казалось бы, пустяковые разногласия между людьми, не говоря уже о «кровной мести», могут привести к напряженности и тяжелым последствиям. На данный момент десятки семей примирились друг с другом и это огромная победа, которой жители региона могут гордиться.

«Я хочу выразить благодарность всем, кто согласился отказаться от вражды и конфликтов. Ваше примерное решение и желание сотрудничать и стремиться к миру вдохновляют не только меня, но и всех жителей региона. Уверен, что общими стараниями мы можем создать общество, основанное на толерантности, взаимопонимании и уважении друг к другу. Я призываю каждого из вас продолжать строить добрые отношения с соседями, родственниками, коллегами и другими людьми вокруг вас. Знайте, что ваш пример влияет на других и может быть началом долгожданного изменения к лучшему. Давайте вместе делать нашу республику местом, где вражда и конфликты уступают место единству, сплоченности и сотрудничеству», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

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