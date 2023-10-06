Ряд улиц перекроют в Малгобеке из-за реконструкции газопровода

Отмечается, что в связи с проведением реконструкции газопровода с 6 часов утра по Москве в целях обеспечения безопасности граждан будет запрещено движение по улице Нурадилова начиная от перекрёстка Нурадилова — Орджоникидзе до Нурадилова — Херсонская.

В мэрии призвали жителей города с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать эту информацию при планировании поездок.