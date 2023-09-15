Мероприятие

Ряд улиц перекроют в столице Ингушетии из-за праздничного мероприятия

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Сегодня, 15 сентября, в центре Магаса ограничат движение автотранспорта из-за проведения праздничного мероприятия, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в связи с празднованием 30-летия Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, в целях обеспечения безопасности граждан, с 16 до 21 часа по Москве будет запрещено движение от перекрестка «проспект Зязикова — улица Горчханова» до перекрестка «проспект Зязикова — улица Кулиева».

Ранее наше издание сообщало, что 15 сентября в 17 часов на площади Алания в Магасе состоится праздничный концерт к 30-летию Государственной филармонии, в котором примут участие лучшие артисты ингушской эстрады, а также приглашенные из соседних регионов.

Зрители увидят выступления Тамары Яндиевой, Айны Алиевой, Дато Кенчиашвили, Лемы Нальгиевой, Дианы Гурцкой, Айны Гетагазовой, Амура Текуева, Мурада Байкаева, вокальной группы «Дека илли» и многих других.

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