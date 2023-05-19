Ряд встреч провел Глава Ингушетии на полях KazanForuma в Татарстане

Калиматов осмотрел выставочные стенды различных регионов и стран, а также познакомился с работой прототипа нового электрокара «Атом», который является стартапом, запущенным в 2021 году при поддержке КамАЗа. Максимальная скорость электромобиля — 170 км/ч, запас хода — 500 километров, разгон до 100 км/ч занимает 7-8 секунд.

Особое внимание на форуме уделяется проблемам экономического развития регионов России, а также вопросам сотрудничества между различными странами. В этой связи Глава республики пообщался с гостями из Сенегала на тему переработки полезных ископаемых.

Сенегал является аграрной страной с хорошо развитой отраслью горной добычи. Однако у западноафриканской страны ограниченные возможности переработки добытых ископаемых. Калиматов предложил рассмотреть возможности сотрудничества в этой области и подчеркнул, что Ингушетия может предоставить технологии и поделиться опытом в переработке определенных ресурсов.

Также руководитель субъекта рассказал представителям Индии о том, что в Ингушском госуниверситете учатся более 100 студентов из этой страны на медицинском факультете. Он подчеркнул, что Ингушетия готова к сотрудничеству с разными странами в области образования и науки.

Предполагается, что участниками форума «Россия исламский мир: KazanForum», который проходит 18-20 мая в столице Татарстана, станут около 15 тыс. человек: представители органов власти, предприниматели, религиозные и общественные деятели из регионов России и зарубежных стран. Делегацию Ингушетии возглавляет Глава республики Калиматов.