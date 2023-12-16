Призыв

Ряды российской армии пополнили 215 призывников из Ингушетии

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215 новобранцев из региона пополнили ряды российской армии, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Осенний призыв на срочную военную службу в Ингушетии успешно завершился. За этот год мы направили на службу 440 новобранцев, которые будут дислоцироваться в разных уголках страны вне зоны проведения специальной военной операции», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, лучших результатов добились призывные комиссии Назрановского, Малгобекского, Джейрахского, Сунженского районов и города Малгобека.

«Всех благодарю за ответственный подход, полное и своевременное выполнение задания. Призыв граждан на военную службу и выполнение указа Президента России — это задача государственной важности. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую материально-техническую помощь военкомату и военно-учетным столам муниципальных образований», — добавил Глава региона.

Он пожелал молодым людям успешно освоить специальности, которым обучают в армии, и быть достойными представителями республики в Вооруженных силах страны.

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