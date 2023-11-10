РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве

Как отметили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подписали документ начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и президент Торгово-промышленной палаты республики Радмила Нальгиева.

«Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области информационного взаимодействия. Предполагается, в частности, информирование предприятий и организаций региона об услугах и сервисах, предоставляемых ОАО «РЖД», а также о порядке их получения», — сообщила газете «Ингушетия» Радмила Нальгиева.