Соглашение

РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве

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В рамках работы круглого стола «Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на Юге России» в Минеральных Водах между ОАО «Российские железные дороги» и Торгово-промышленной палатой Ингушетии подписано соглашение о сотрудничестве.

Как отметили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подписали документ начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и президент Торгово-промышленной палаты республики Радмила Нальгиева.

«Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области информационного взаимодействия. Предполагается, в частности, информирование предприятий и организаций региона об услугах и сервисах, предоставляемых ОАО «РЖД», а также о порядке их получения», — сообщила газете «Ингушетия» Радмила Нальгиева.

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