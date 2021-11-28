Госдума

С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды

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В России с 1 декабря вступают в силу законы о финансовых пирамидах, бесплатном доступе к социальным сайтам, введении административной ответственности за нарушение требований об обязательной маркировке продукции, сообщается на сайте Государственной Думы.

Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе, отмечается в сообщении.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

К социально значимым сайтам с 1 декабря предоставят бесплатный доступ. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

С начала декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

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