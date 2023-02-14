С 1 июня в России изменятся правила оформления инвалидности

«С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок установления инвалидности, который позволяет пройти экспертизу заочно, без личных визитов, только по документам из медицинской организации», — уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С июня этого года пройти МСЭ можно дистанционно, с помощью сети интернет, в том числе и использованием сайта Госуслуг. Воспользоваться такой возможностью смогут те, кто не согласен с решением бюро и хочет его обжаловать.

Бюро медико-социальной экспертизы уже перешли на электронное взаимодействие с медицинскими организациями. Во избежание возврата документов, установлен исчерпывающий список необходимых обследований. Документы направляются на рассмотрение сразу после того, как собраны сведения, достаточные для проведения экспертизы.

Отметим, что раньше заочную форму подтверждения инвалидности проводили только в исключительных случаях.