Образование

С 1 марта государственная аккредитация школ, колледжей и вузов станет бессрочной

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С 1 марта этого года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена. Соответствующее положение утвердил глава правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы.

Согласно положению, школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз — выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно.

Образовательным организациям, которые имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, получать ее заново не придется. Их свидетельства станут бессрочными автоматически.

Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться — качество подготовки студентов и школьников. Для этого министерства просвещения и образования совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов.

Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об образовании», которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.

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