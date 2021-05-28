С 1 сентября текущего года кураторы групп в колледжах будут получать выплату в размере 5 тысяч рублей
Минпросвещения России разработало проект постановления правительства, который предусматривает ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, документ доступен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
С 1 сентября 2021 года будут производиться ежемесячные выплаты кураторам в размере 5 тысяч рублей по аналогии с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций. Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей. Ежемесячные выплаты за классное руководство необходимо обеспечить кураторам 105 065 бюджетных учебных групп.
В документе отмечается, что кураторы учебных групп работают с контингентом учащихся, находящихся нередко в трудных жизненных ситуациях. Перед куратором стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота.