С 1 сентября текущего года кураторы групп в колледжах будут получать выплату в размере 5 тысяч рублей

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, документ доступен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

С 1 сентября 2021 года будут производиться ежемесячные выплаты кураторам в размере 5 тысяч рублей по аналогии ‎с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций. Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей. Ежемесячные выплаты за классное руководство необходимо обеспечить кураторам 105 065 бюджетных учебных групп.

В документе отмечается, что кураторы учебных групп работают с контингентом учащихся, находящихся нередко в трудных жизненных ситуациях. Перед куратором стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, ‎но и воспитать гражданина, патриота.