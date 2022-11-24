С 1 января 2023 года волонтеры будут получать компенсацию услуг связи

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Президент России подписал два закона, включающих в состав мер поддержки добровольцев оплату услуг связи. Поправки внесены в Федеральный закон от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и в Налоговый кодекс, и начнут применяться с 1 января 2023 года.

Как сообщил портал гарант. ру, согласно законам доброволец будет иметь право на возмещение расходов по оплате услуг связи, и такие доходы не будут облагаться НДФЛ.

В настоящее время также освобождаются от налогообложения доходы в виде выплат на возмещение расходов на приобретение спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление помещения во временное пользование, на проезд к месту осуществления добровольческой деятельности и обратно, на питание, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев либо на страхование их жизни или здоровья.

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