Пенсии

С 1 января до 18 521 рубля вырастут пенсии неработающих пенсионеров

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и вырастут в среднем до 18 521 рубля. Это затронет 30,78 млн человек, сообщает ТАСС.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.

С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 — до 20 469 рублей.

Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, составят 8,1 трлн рублей в 2022 году. В целом, по прогнозу ПФР, общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024 году.

Как отмечал Президент России Владимир Путин, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

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