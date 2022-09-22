С 1 января в России могут ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал государственных услуг, в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования.

По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76% семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей, отмечает РИА Новости.