С 12 декабря в России вводится новый график движения пассажирских поездов

В новом графике в границах Северо-Кавказской железной дороги предусмотрено курсирование 189 пар поездов дальнего следования. Среди них 17 пар дневных поездов «Ласточка», 6 пар двухэтажных поездов.

График движения поездов был составлен таким образом, чтобы максимального удовлетворить спрос пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также с целями повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры холдингом «РЖД». В расписание появились новые поезда, ряду составов изменили маршруты следования. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.

К примеру, с 12 декабря назначены новые поезда № 99/100 Нижний Новгород — Кисловодск, № 133/134 Москва — Дербент, № 277/278 Санкт-Петербург — Анапа (двухэтажный состав), № 287/288 Белгород — Кисловодск. Кроме того, назначен поезд № 445/446 Екатеринбург — Кисловодск, который будет ходить через станцию Волгодонская.

Так же ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. С Павелецкого вокзала вместо Курского будут отправляться поезда № 55/56 Москва — Баку, № 143/144 Москва — Кисловодск, № 517/518 Москва — Анапа, № 533/534 Москва — Адлер. С Киевского вокзала вместо Курского станут отправляться составы № 83/84 Москва — Адлер (с беспересадочной группой вагонов № 253/254 Москва — Кисловодск), № 109/110 Москва — Анапа, № 231/232 Москва — Ейск и № 563/564 Москва — Анапа.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).