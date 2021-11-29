С 2022 года больничные листы будут оформляться в электронном виде

Новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с фондом социального страхования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Пособия, как и прежде, будут выплачиваться напрямую из ФСС, только теперь гражданам не придется подавать для этого никаких заявлений и документов. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в фонд от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГС.

Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему ФСС («Соцстрах»). Оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного листа, автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале государственных услуг.

На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее работнику.

«Правительство продолжает развивать систему помощи по принципу социального казначейства. Это важно для предоставления людям необходимых мер поддержки проактивно, когда не нужно ходить по инстанциям, собирать справки, ждать в очередях», — отметил Мишустин.