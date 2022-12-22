С 2023 года медработники будут получать надбавку к зарплате

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С 2023 года медработники будут получать еще одну надбавку к зарплате, сообщает «Российская газета».

Суммы зависят от рода деятельности, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тыс. Самая большая надбавка ожидает врачей центральных районных и районных больниц — плюс 18,5 тыс. рублей к зарплате ежемесячно.

«На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала», — уточнила Голикова.

Увеличением зарплаты необходимо повысить престиж этой работы. Из-за низкой оплаты труда медики работают на 1,5 или 2 ставки. Результат — признаки профессионального выгорания есть у 80% врачей. Причем 20% признаются, что уже сейчас готовы уйти из профессии, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, еще один момент, который усиливает отток кадров, — различие в заработках врачей одной специальности и равной квалификации в разных регионах. Поэтому необходимо продолжить работу по выравниванию зарплат.

Систему оплаты труда врачей нужно совершенствовать. И в первую очередь в первичном звене, где заработки самые низкие в отрасли.

Указанная информация касается жителей всех регионов России.

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