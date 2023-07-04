С 23 июля текущего года в Ингушетии возобновляются полеты в Самару и обратно

Сообщается, что вылет из Самары — в 07:35 (время местное), прилёт в Магас — в 08:55 мск, вылет из Магаса — в 09:45, прилёт в Самару — в 13:05 (время местное). Стоимость билетов от 4900 руб.

Как отметили в Комтуризма республики, в рамках развития внутреннего туризма России в СКФО применен макрорегиональный подход и регионы Северного Кавказа объединены в цепь связанных туристических маршрутов.

Ингушетия находится в центре Северного Кавказа, и основные крупные города соседних регионов расположены в непосредственной близости от аэропорта «Магас»: Владикавказ — 45 км, Грозный — 60 км, Нальчик — 145 км, Махачкала — 220 км, Минеральные Воды — 240 км. До границы с Грузией — 80 км. Данное обстоятельство определяет высокую туристическую привлекательность республики.

Пассажиры Red Wings смогут быстро и комфортно добраться из Самары в город Назрань всего за 2 часа 20 минут. Это значит, что туристов ждут незабываемые впечатления и новые приключения в самом сердце Кавказа. Начать знакомство с Ингушетией следует в живописном Джейрахском ущелье, где и находятся множество природных и архитектурных памятников республики. В окружении величественных горных вершин нельзя не заметить стройные древние башни. Где-то они стоят полуразрушенные одинокие, а где-то открываются грандиозные башенные комплексы, которым уже несколько веков.