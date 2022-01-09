С 9 января на 12% выросли коэффициенты ОСАГО в Ингушетии

Напомним, что по нижней границе коридора в России не продает полисы ни одна страховая компания, так что фактически речь идет о повышении базовой ставки, отмечает «Газете. Ru»

Впрочем, самое тяжелое для автовладельцев изменение — это второй и самый масштабный за всю историю «автогражданки» тотальный пересмотр коэффициентов, присваиваемых каждому субъекту России (их умножают на базовый тариф для расчета цены полиса).

Так, на 12% коэффициенты ОСАГО выросли в Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), Калмыкии (кроме Элисты), Тыве (кроме Кызыла), во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Чечне, а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Максимально региональные коэффициенты вырастут в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%. В Дагестане во всех селах, аулах и городах за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта величина множителей автогражданки поднимется на 20%.

В Приморском крае (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска) полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.

Во многих других регионах России рост территориальных коэффициентов составит преимущественно 1-4%, а в богатых городах страны, где трафик оживленный, а аварийность высока, Банк России, напротив, снижает цену полисов. К примеру, уменьшение регионального тарифа произошло в Москве и Тюмени (на 10%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 3%), Екатеринбурге (на 12%) и Омске (на 6%).

В Центробанке свою инициативу объясняют убытками, которые ОСАГО приносит бизнесу страховщиков.

«Территориальные коэффициенты корректировались с учетом сложившейся убыточности и актуальных оценок по каждой территории. Где-то коэффициент был понижен, где-то повышен. С учетом проведенного Банком России анализа также пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус)», — сообщили «Газете. Ru» в пресс-службе банка.