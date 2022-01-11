С февраля обладатели «Пушкинских карт» смогут покупать билеты на российские фильмы
С 1 февраля обладатели «Пушкинских карт» смогут покупать билеты на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.
По словам собеседника, запущенная в сентябре прошлого года программа стала очень востребованной среди российской молодежи, всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 млн человек.
С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 до 5 тыс. рублей в год, на просмотр фильмов можно будет потратить до 2 тыс. рублей.