Штраф

С «Ингушнефти» взыскано 400 тыс. рублей за размещение оборудования на землях сельхозназначения

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С ОАО «РН «Ингушнефть» взыскано 400 тыс. рублей за размещение на земельных участках сельскохозяйственного назначения оборудования для разведки и добычи нефти.

Нарушения были выявлены специалистами отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Ингушетии Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе внеплановой проверки.

Как отмечается в релизе ведомства, для размещения объектов разведки, добычи нефти, по требованию Земельного кодекса России и федерального закона, землю сельскохозяйственного назначения необходимо было перевести из одной категории в другую. Например, земли промышленности, энергетики, связи и так далее.

По фактам нарушений составлены протоколы и вынесены 2 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 400 тыс. руб. Представитель ОАО «РН «Ингушнефть» обратился в Сунженский районный суд о признании незаконным и отмене постановлений управления, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

7 сентября текущего года Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в полном размере взыскан штраф с ОАО «РН «Ингушнефть», отмечается в релизе.

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