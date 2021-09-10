С «Ингушнефти» взыскано 400 тыс. рублей за размещение оборудования на землях сельхозназначения

Нарушения были выявлены специалистами отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Ингушетии Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе внеплановой проверки.

Как отмечается в релизе ведомства, для размещения объектов разведки, добычи нефти, по требованию Земельного кодекса России и федерального закона, землю сельскохозяйственного назначения необходимо было перевести из одной категории в другую. Например, земли промышленности, энергетики, связи и так далее.

По фактам нарушений составлены протоколы и вынесены 2 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 400 тыс. руб. Представитель ОАО «РН «Ингушнефть» обратился в Сунженский районный суд о признании незаконным и отмене постановлений управления, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

7 сентября текущего года Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в полном размере взыскан штраф с ОАО «РН «Ингушнефть», отмечается в релизе.