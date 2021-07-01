С июля 2021 года утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый населению Республики Ингушетия
Министерством Промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия 30 июня 2021 г. Постановлением № 9 «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Республики Ингушетия» с 1 июля 2021 г. установлена новая стоимость газа для населения.
Цена одной тысячи кубометров газа установлена в размере 5 888,44 рублей. Стоимость одного кубометра газа изменилась на 23 копейки.
Абонентам, осуществляющим расчет с ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» по приборам учета газа, необходимо в срочном порядке передать показания счетчиков газа и погасить задолженность за потребленный газ по прежнему тарифу.
В соответствии с заключенными договорами поставки газа для коммунально-бытовых нужд населения начисление платежей за газ по новой цене будет производиться с 1 июля 2021 года.