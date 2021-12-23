С «мракобесием» Запада нужно бороться, поддерживая традиционные ценности, считает Президент России

По его словам, то, что это придет в Россию, неизбежно.

«В условиях сегодняшнего мира с интернетом, с коммуникациями современными — это неизбежно. Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции. Нам от этого никуда не деться, нам надо просто противоядие искать», — сказал он, отвечая на вопрос RT.

Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.

«У всех народов Российской Федерации (хочу подчеркнуть: у всех) есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия. Да пусть они (западные страны — ред.) там делают что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия», — добавил он.