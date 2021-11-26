С начала 2022 года в Ингушетии будет проводиться демонтаж наземных металлических газовых трубопроводов

В пресс-службе Главы и правительства напомнили, что если у гражданина есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, он попадает в программу бесплатной догазификации.

Для подведения газа к дому необходимо обратиться в администрацию по месту прописки в будние дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 мск). ⁣⁣⠀

При себе необходимо иметь следующие документы: право собственности — кадастровый номер земельного участка и домовладения; ситуационный план (схема расположения домовладения); копии паспорта и СНИЛС.

Напомним, Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил правительству с участием «Газпрома» и властей регионов обеспечить доведение газа до участков, не подключенных домовладений, без привлечения средств граждан. Срок исполнения поручения — 2023 год.