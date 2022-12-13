В мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители Президента Россиии в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностю украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности.

В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

При попытке пересечения Государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.

Выявлено около 2,6 тыс. фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.

Принятыми мерами значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около трех тыс. граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 миллиона рублей.

Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. В сети «Интернет» заблокировано 5,7 тыс. и удалено более 25 тыс. материалов террористического содержания.

С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации.

В целях противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность активизировано проведение адресных профилактических и воспитательных мероприятий во всех учебных заведениях страны. Проведено более 500 тыс. мероприятий, направленных на формирование у молодёжи патриотической позиции и критического отношения к украинской националистической пропаганде.

Внимание участников заседания было обращено на необходимость в условиях нарастания угроз совершения диверсионно-террористических актов обеспечить надежную антитеррористическую защиту объектов, прежде всего, социально значимых, а также объектов промышленности, атомного, топливно-энергетического и транспортного комплексов.

Председателем НАК указано на необходимость непосредственного участия руководителей всех уровней в выработке и реализации мер по совершенствованию управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму, осуществлении действенного контроля за ходом их выполнения.

В результате обсуждения выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба ФСБ России.