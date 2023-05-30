С начала года в ЦУР по Ингушетии поступило свыше 200 обращений по сфере образования

Как сообщили в Минобрнауки республики, стороны обсудили вопросы отработки обращений граждан в системе «Инцидент-менеджмент», работы в госпабликах, соцсетях и взаимодействия с населением посредством проведения прямых эфиров.

Как доложил и. о. руководителя ЦУРа, с начала текущего года в систему поступило свыше 200 обращений по сфере образования, часть из которых обрабатывается оперативно. Но некоторые вопросы требуют более тщательного, детального изучения, ввиду чего время ответа на обращение увеличивается. В то же время есть строго регламентированный срок ответа, которого стоит придерживаться.

Отмечается, что Эсет Бокова поручила ответственным лицам усилить работу по своевременному реагированию на все жалобы, поступающие через социальные сети.