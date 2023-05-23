С начала года в Дом ветеранов Ингушетии было направлено на отдых и лечение более 150 человек

Как сообщили в Минтруда Ингушетии, учреждение предоставляет не только возможность отдохнуть и насладиться окружающей природой, но и получить квалифицированную медицинскую помощь. Дом ветеранов в республике оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для физиотерапевтических процедур. Здесь также работает кабинет лечебной физкультуры, проводится прием кардиолога, психотерапевта и невропатолога. Это позволяет предоставлять посетителям не только услуги отдыха, но и медицинские услуги на высоком уровне.

«Центр находится в живописной лесной местности и имеет благоустроенную территорию, что создает комфортные условия для отдыха и восстановления сил наших граждан», — подчеркнул министр труда Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

Отмечается, что в текущем году построят новый спальный корпус на 50 мест, после его запуска в учреждении будет доступно 130 мест для отдыха и реабилитации пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья и других.

Напомним, на территории учреждения в 2021 году уже был построен в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» новый корпус на 50 спальных мест. Его открытие позволило увеличить коечный фонд центра до 80 мест, а численность пенсионеров, одновременно получающих лечение, выросло в 2,5 раза.