Демография

С начала года в Ингушетии родились 55 двойняшек

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С начала года в республике родились 55 двойняшек и одна тройня, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Всего за 9 месяцев на свет появилось 5757 малышей: 2989 мальчиков против 2768 девочек.

Самые популярные имена: Мухаммад, Ахмед, Юсуф, Адам, Халид, Абдурахман, Абубакар, Умар, а также Аиша, Хадиджа, Фатима, Марьям, Амина, Асия, София.

Среди редких имен такие: Жой, Умед, Нухь, Халиф, Имиль, Лутфулла, Джафар, Зубайр, Салах-Ад-Дин — мальчики, Мекка, Алиф, Хафса, Салсабил, Езейна, Доули, Румайса, Аделина, Алана, Ната, Гошта, Суна — девочки.

Отметим, что последние годы республика стабильно входит в тройку регионов-лидеров по рождаемости. Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, общий коэффициент рождаемости на 1000 населения за 2022 год по стране составил 8,9. В Ингушетии этот показатель — 15,3.

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