С начала июня один человек умер в Ингушетии от коронавируса

«Число зараженных за все время в регионе достигло 15 887 человек, а за последние сутки было выявлено 12 заразившихся. В тот же день выписаны в связи с излечением 86 человек. А общее число полностью выздоровевших уже достигло 15 544 человек», — говорится в сообщении.

Отметим, что на 10 июня 2021 года число больных коронавирусом в Ингушетии составляет 153 человека.