Коронавирус

С начала июня один человек умер в Ингушетии от коронавируса

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С начала июня 2021 года в Ингушетии от COVID-19 скончался один местный житель, общее же количество умерших от коронавируса в регионе составляет 190 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Число зараженных за все время в регионе достигло 15 887 человек, а за последние сутки было выявлено 12 заразившихся. В тот же день выписаны в связи с излечением 86 человек. А общее число полностью выздоровевших уже достигло 15 544 человек», — говорится в сообщении.

Отметим, что на 10 июня 2021 года число больных коронавирусом в Ингушетии составляет 153 человека.

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