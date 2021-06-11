С начала июня один человек умер в Ингушетии от коронавируса
С начала июня 2021 года в Ингушетии от COVID-19 скончался один местный житель, общее же количество умерших от коронавируса в регионе составляет 190 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Число зараженных за все время в регионе достигло 15 887 человек, а за последние сутки было выявлено 12 заразившихся. В тот же день выписаны в связи с излечением 86 человек. А общее число полностью выздоровевших уже достигло 15 544 человек», — говорится в сообщении.
Отметим, что на 10 июня 2021 года число больных коронавирусом в Ингушетии составляет 153 человека.