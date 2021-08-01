Каникулы

С начала летней кампании в лагерях Ингушетии отдохнуло около 4,5 тыс. детей

0

С 14 июня текущего года летним отдыхом и оздоровлением в Ингушетии охвачено 4 451 детей и подростков. Из них около двух тысяч в 4 лагерях круглосуточного пребывания и 2460 человек в 39 пришкольных лагерях дневного пребывания.

Об этом сообщил руководитель министерства труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев на совещании под председательством вице-премьера региона Олега Фурсова, отметив, что, в первую очередь, речь идет о детях из социально незащищенных семей и сиротах.

По словам Муталиева, в первую смену отдохнуло более 3 тысяч детей. Во вторую — в 4 загородных лагерях уже отдохнуло и продолжает отдыхать 663 ребенка. В третью смену функционируют также 4 лагеря, количество детей в них — 665. Кроме того, в Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» с 1 августа будут направлены 97 детей.

В установленные сроки Минтруда направляются заявки в УГИБДД МВД по республике на сопровождение транспортного средства патрульными автомобилями Госавтоинспекции.

«Посадка детей в транспортные средства ведется в присутствии представителей МЧС, МВД, Ространснадзора, Минобразования и Минтруда. Транспортировка отдыхающих в лагеря осуществляется также при сопровождении экипажей УГИБДД по региону и на транспорте, соответствующем установленным требованиям безопасности при перевозке несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности детей при следовании к местам отдыха и обратно, также в период их пребывания в оздоровительных лагерях привлечены органы правопорядка и частные охранные учреждения», — сказал Муталиев.

Также летние оздоровительные лагеря обеспечены медицинским персоналом.

На совещании рассматривался вопрос о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в целях профилактики распространения коронавируса, а также обеспечение прохождения вакцинации сотрудниками лагерей.

Как отметила, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зара Гетагазова, все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения своевременно.

Весь персонал лагерей (720 человек) прошел обследование на инфекции вирусной этиологии (норо-, ротавирусы), результатов с положительным эффектом не выявлено. На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» обследование прошли 685 человек.

Вместе с тем, согласно ее информации, персонал круглосуточных лагерей еженедельно проходит обследование на заболевание Covid-19, результаты всех тестов отрицательные.

Тем не менее, было рекомендовано при отборе сотрудников лагерей включать в списки сотрудников лиц, перенесших заболевание и проходивших вакцинацию.

«По результатам мониторинга, проведенного в ходе проверок, было установлено, что более 50% работников лагерей вакцинированы. Так как в требования санитарных норм и правил не входит обязательная вакцинация сотрудников, административные наказания в отношении работников лагерей не предусмотрены», — сказала она.

Гетагазова подчеркнула, что на момент проведения проверки все лагеря обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), антисептиками, рециркуляторами для проведения обеззараживания воздуха, а также дезинфицирующими средствами для проведения текущей и генеральных уборок, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии встретился с выпускниками Сунженской школы, в которой учился сам
Мишустин подписал постановление о начале президентской выплаты на школьников с 2 августа
В правительстве Ингушетии сообщили о четырехкратном росте заболеваемости Covid-19 за две недели
В Ингушетии за сутки умер один человек, 58 новых случаев Covid-19
Библиотека главного вуза республики пополнилась изданием «Изобразительное искусство Ингушетии»
В Ингушетии запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины
Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО
Гендиректор строительной организации в Ингушетии обманул дольщиков на 19,5 млн рублей
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания
На научно-практической конференции в Ингушетии обсудили комплексы ресурсов развития территорий СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 