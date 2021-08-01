С начала летней кампании в лагерях Ингушетии отдохнуло около 4,5 тыс. детей

Об этом сообщил руководитель министерства труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев на совещании под председательством вице-премьера региона Олега Фурсова, отметив, что, в первую очередь, речь идет о детях из социально незащищенных семей и сиротах.

По словам Муталиева, в первую смену отдохнуло более 3 тысяч детей. Во вторую — в 4 загородных лагерях уже отдохнуло и продолжает отдыхать 663 ребенка. В третью смену функционируют также 4 лагеря, количество детей в них — 665. Кроме того, в Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» с 1 августа будут направлены 97 детей.

В установленные сроки Минтруда направляются заявки в УГИБДД МВД по республике на сопровождение транспортного средства патрульными автомобилями Госавтоинспекции.

«Посадка детей в транспортные средства ведется в присутствии представителей МЧС, МВД, Ространснадзора, Минобразования и Минтруда. Транспортировка отдыхающих в лагеря осуществляется также при сопровождении экипажей УГИБДД по региону и на транспорте, соответствующем установленным требованиям безопасности при перевозке несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности детей при следовании к местам отдыха и обратно, также в период их пребывания в оздоровительных лагерях привлечены органы правопорядка и частные охранные учреждения», — сказал Муталиев.

Также летние оздоровительные лагеря обеспечены медицинским персоналом.

На совещании рассматривался вопрос о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в целях профилактики распространения коронавируса, а также обеспечение прохождения вакцинации сотрудниками лагерей.

Как отметила, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зара Гетагазова, все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения своевременно.

Весь персонал лагерей (720 человек) прошел обследование на инфекции вирусной этиологии (норо-, ротавирусы), результатов с положительным эффектом не выявлено. На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» обследование прошли 685 человек.

Вместе с тем, согласно ее информации, персонал круглосуточных лагерей еженедельно проходит обследование на заболевание Covid-19, результаты всех тестов отрицательные.

Тем не менее, было рекомендовано при отборе сотрудников лагерей включать в списки сотрудников лиц, перенесших заболевание и проходивших вакцинацию.

«По результатам мониторинга, проведенного в ходе проверок, было установлено, что более 50% работников лагерей вакцинированы. Так как в требования санитарных норм и правил не входит обязательная вакцинация сотрудников, административные наказания в отношении работников лагерей не предусмотрены», — сказала она.

Гетагазова подчеркнула, что на момент проведения проверки все лагеря обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), антисептиками, рециркуляторами для проведения обеззараживания воздуха, а также дезинфицирующими средствами для проведения текущей и генеральных уборок, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.