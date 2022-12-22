Господдержка

С нового года станет проще оформить пособия и устроить ребенка в ясли

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Поддержка семей с детьми остается важнейшим приоритетом государства. Поэтому в следующем году появится более понятный механизм назначения пособий, вырастет минимальный размер оплаты труда, а малышам будет гарантировано место в ясельной группе, пишет «Российская газета».

Сейчас малоимущие семьи получают семь разных выплат. Гражданам приходилось собирать отдельные пакеты документов и подавать их в разные инстанции. Теперь правительство объединило эти выплаты, и с нового года они будут выплачиваться по одному заявлению. Это можно сделать на портале Госуслуг и в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и многофункциональных центров (МФЦ).

Все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — сказал Путин.

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