С нового года станет проще оформить пособия и устроить ребенка в ясли

Сейчас малоимущие семьи получают семь разных выплат. Гражданам приходилось собирать отдельные пакеты документов и подавать их в разные инстанции. Теперь правительство объединило эти выплаты, и с нового года они будут выплачиваться по одному заявлению. Это можно сделать на портале Госуслуг и в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и многофункциональных центров (МФЦ).

Все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — сказал Путин.