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С новогодними подарками пришли к детям погибших коллег правоохранители Ингушетии

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В рамках ведомственной акции «Полицейский Дед Мороз» с новогодними подарками пришли к детям погибших коллег правоохранители Малгобека во главе с начальником городского отдела подполковником Ахмедом Нальгиевым.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД, полицейские регулярно оказывают поддержку родным и близким стражей правопорядка, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, и на этот раз также поздравили малышей с главным зимним праздником.

«Дети и их родители сердечно поблагодарили полицейских за внимание и заботу», — отметил собеседник издания.

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