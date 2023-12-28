С новогодними подарками пришли к детям погибших коллег правоохранители Ингушетии
В рамках ведомственной акции «Полицейский Дед Мороз» с новогодними подарками пришли к детям погибших коллег правоохранители Малгобека во главе с начальником городского отдела подполковником Ахмедом Нальгиевым.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД, полицейские регулярно оказывают поддержку родным и близким стражей правопорядка, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, и на этот раз также поздравили малышей с главным зимним праздником.
«Дети и их родители сердечно поблагодарили полицейских за внимание и заботу», — отметил собеседник издания.