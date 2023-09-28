С помощью Госуслуг теперь можно проверить подлинность товаров

Сообщается, что с 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковку наносятся специальные графические символы, похожие на QR-коды, в которых зашифрованы основная информация о товаре и сведения о сертификатах.

На сегодня в цифровой системе «Честный знак» маркируются молочная продукция, вода, антисептики, сигареты, обувь, шубы, фотоаппараты и вспышки, автомобильные покрышки, велосипеды, а также духи и туалетная вода, сообщили «РГ» в Роскачестве.

Все граждане получат возможность проверять качество и происхождение товаров с помощью своих смартфонов.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов: зеленый означает, что все в порядке, серый — товар продан, красный — товар не прошел проверку на подлинность или истек срок годности. Если продукт из списка не имеет специального знака, можно подать жалобу с помощью отдельно устанавливаемого приложения «Честный знак».

Отметим, что, если приложение «Госуслуги» было установлено ранее, его необходимо обновить для использования функции «Госкан».