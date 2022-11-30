С помощью граненого стакана в Ингушетии определили лучшего водителя такси

Соревнования проходили в городе Назрани. Вначале жюри оценивало водителей на знание ПДД. Затем необходимо было ответить на вопросы о законодательстве, улично-дорожной сети и памятных местах региона.

На третьем этапе конкурсанты показали практическое мастерство, плавно прошли дистанцию на легковом автомобиле, выполнив несколько упражнений: параллельную парковку, «змейку», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов. Все эти фигуры участники делали с полным стаканом воды на крыше автомобиля.

«Водители условие выполнили отлично — все стаканы остались целы», — отметили в Минцифры республики.

Победителями соревнований стали: первое место — Магомед Хугоев, второе — Магомет-Амир Арсамаков, и третье — Руслан Евлоев.

Победители получили денежные призы 15, 10 и 5 тыс. рублей соответственно. Кроме этого, сотрудники регионального министерства промышленности и цифрового развития вручили победителю и призерам телевизоры.