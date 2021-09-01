С помощью ингушского благотворительного фонда «Мубарак» семья из села Долаково обрела уютный дом

Небольшая семья, состоящая из бабушки и оставшегося без родителей внука, обосновавшаяся в районе новостроек в сельском поселении Долаково, получила в дар светлый и уютный дом благодаря активному участию неравнодушных к чужой беде людей.

«Каждый внёс свою лепту после объявления сбора: кто-то пожертвованиями, а кто-то стройматериалом, другие — непосредственно принимая участие в строительстве, которое велось на протяжении семи месяцев», — сообщили газете «Ингушетия» в фонде «Мубарак».