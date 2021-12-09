Образование

С рабочим визитом в Ингушетию прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов

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В Ингушетию прибыл с рабочим визитом министр просвещения России Сергей Кравцов, который ознакомится с ходом реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

В рамках визита делегация министерства просвещения планирует провести совещание по строительству объектов сферы образования на территории субъекта с участием Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», Кравцов намерен посетить стройплощадки образовательных учреждений республики. Это детский сад в Магасе, две школы на 720 мест в Карабулаке и сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района, которые планируется сдать до конца этого года.

Также запланировано проведение заседания в формате видеосвязи совместно с министром экономического развития России Максимом Решетниковым по вопросу о стратегии развития системы среднего профессионального образования в СКФО на период до 2030 года.

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