С руководителя медцентра в Ингушетии взыскан штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Отмечается, что в ходе проведения проверки специалистом отдела эпидемиологического надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по республике было установлено, что центром, оказывающим медицинские услуги, допущены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Выявленные нарушения явились основанием для привлечения директора медицинского центра к административной ответственности. Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства.

Директору центра пояснили, что в случае уклонения от погашения задолженности в 5-дневный срок, предназначенный для добровольного исполнения, судебным приставом будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере семи процентов от суммы долга. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о запрете регистрационных действий с автотранспортными средствами, принадлежащими должнику, и обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.

Чтобы не допустить применения мер принудительного исполнения должник уплатил штраф в полном объеме, говорится в релизе.