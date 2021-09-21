Штраф

С руководителя медцентра в Ингушетии взыскан штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

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Судебные приставы Ингушетии взыскали с директора медицинского центра административный штраф в размере 25 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Отмечается, что в ходе проведения проверки специалистом отдела эпидемиологического надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по республике было установлено, что центром, оказывающим медицинские услуги, допущены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Выявленные нарушения явились основанием для привлечения директора медицинского центра к административной ответственности. Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства.

Директору центра пояснили, что в случае уклонения от погашения задолженности в 5-дневный срок, предназначенный для добровольного исполнения, судебным приставом будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере семи процентов от суммы долга. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о запрете регистрационных действий с автотранспортными средствами, принадлежащими должнику, и обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.

Чтобы не допустить применения мер принудительного исполнения должник уплатил штраф в полном объеме, говорится в релизе.

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