С руководителями школ и ДОУ столицы Ингушетии обсудили вопросы вакцинопрофилактики детей

На мероприятие, с участием представителей управления Роспотребнадзора по республике и амбулатории столицы Ингушетии, были приглашены руководители городских школ и детских садов, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Согласно поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, на совещание были вынесены актуальные вопросы проведения разъяснительной работы среди родителей детей, поскольку эффективность вакцинации признана во всем мире.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в республике медики изолировали нескольких пациентов с острым вялым параличом, им оказывается вся необходимая помощь в инфекционных отделениях.

Как отметили в Минздраве региона, иммунизация детей против инфекции — это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита. В больницах Ингушетии, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в достаточном количестве имеется вакцина для профилактики полиомиелита. Медицинский персонал работает без выходных дней.

Собеседник издания призвал родителей обратиться в медицинские организации по месту жительства для вакцинации детей.