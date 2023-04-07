С семьями участников СВО в Ингушетии ведется адресная работа

Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что бойцы защищают рубежи страны, «а наш долг — быть для них надежным тылом, окружая заботой и вниманием семьи».

Он напомнил, что одна из мер поддержки — выделение земли под индивидуальное жилищное строительство.

«Работа эта проводится планомерно. На этой неделе 12 семей получили правоустанавливающие документы. Прием заявок продолжается. С января этого года уже выдано 56 сертификатов», — отметил Глава.

«Желаю нашим ребятам, находящимся на передовой, в скором времени вернуться в свои семьи и продолжить мирную жизнь в улучшенных жилищных условиях», — добавил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по поручению руководителя региона сертификаты на право собственности земельных участков в сельских поселениях Назрановского района накануне вручил глава регионального Минимущества Константин Гамаюнов.

Он отметил, что обращения родных мобилизованных участников СВО по тем или иным вопросам рассматриваются ведомством в приоритетном порядке.