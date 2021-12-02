С учетом нового штамма производители начали обновлять вакцины от Covid-19

Эпидемиологи вновь надеются, что новый вариант, даже если окажется более заразным, будет вызывать менее тяжелое течение заболевания, отмечает издание.

Но беда в том, что достигнуть коллективного иммунитета к «дельте» мы не успели из-за низкого уровня вакцинации. А значит, распространение инфекции будет продолжаться, и большинство невакцинированных рано или поздно переболеют. В такой ситуации практически все основные производители вакцин уже сообщили, что начали обновлять свои препараты с учетом нового штамма.

В Институте имени Гамалеи говорят, что разработка нового варианта «Спутника V» займет всего 10 дней, но основное время уйдет на узаконивание и масштабирование препарата. Это возможно к концу февраля 2022 года, говорится в материале.