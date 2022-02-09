УФССП

С жителя Ингушетии взыскали 50 тыс. рублей по 36 штрафам за нарушение ПДД

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С 29-летнего жителя Ингушетии взыскали 50 тыс. рублей по 36 штрафам за нарушение правил дорожного движения.

В Назрановском городском отделении судебных приставов УФССП по Ингушетии на исполнении находились 36 исполнительных производств в отношении местного жителя. Уклоняясь от оплаты штрафов за нарушение ПДД, должник накопил задолженность более 50 тысяч рублей. В установленный законом срок мужчина не совершил выплат для погашения долга, что повлекло за собой применение мер обеспечительного и принудительного характера, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что судебный пристав-исполнитель установил имущественное положение неплательщика путем направления соответствующих запросов в регистрирующие органы, а также в банки и иные кредитные организации. На принадлежащие должнику транспортные средства наложен запрет на регистрационные действия. Вынесено взыскание на заработную плату и иные доходы должника. Примененные ограничительные меры стали препятствием для реализации планов гражданина — он намеревался продать свой автомобиль.

Поняв, что избежать ответственности не получится, мужчина предоставил в отделение судебных приставов платежный документ, подтверждающий оплату задолженности в полном объеме.

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