С жителя Ингушетии взыскан уголовный штраф за использование поддельного водительского удостоверения

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, мужчина, намереваясь поступить на воинскую службу по контракту на должность водителя, использовал поддельное водительское удостоверение. Противоправные действия гражданина суд квалифицировал по ч.1 ст.327 УК России «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Документ о взыскании уголовного штрафа поступил на принудительное исполнение в Карабулакское городское отделение судебных приставов.

Пристав-исполнитель предупредил должника о том, что в случае уклонения от уплаты штрафа согласно действующему законодательству в суд направляется представление о замене штрафа иным видом наказания. Опасаясь, что в результате замены наказание может оказаться более суровым, мужчина погасил долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.