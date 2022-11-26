Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что для региона это серьезное достижение.

«Оно является показателем того, что растениеводство является для нас перспективным направлением. При благоприятных погодных условиях и при использовании современных технологий можно стабильно достигать таких серьезных результатов. «Сад-Гигант Ингушетия» — это одно из крупнейших наших агропромышленных предприятий, и его результаты стимулируют и других сельхозпроизводителей на рекордные урожаи», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Отмечается, что валовой сбор плодов в 2018 году составил 19 274 тонны, в следующем году — 24 124, в 2020 году — из-за непогоды и града он снизился до 16 978 т. яблок, в 2021-м урожай вновь повысился до 23 153 тонны, а в 2022 году он добрался до рекордных для предприятия и всего региона 58 тыс. тонн.

Напомним, направлением деятельности специализированного садоводческого сельскохозяйственного комплекса является производство плодов семечковых и косточковых культур. Общая земельная площадь — 1110 га, из них площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1069 га.

Начав свою деятельность в 2014-м, сады уже в 2019 году достигли плановых площадей и располагают 994 га супер-интенсивных садов, в том числе: яблони — 979,5 га, персика — 3,6 га, черешни — 4,5 га, абрикоса — 2,7 га, винограда — 3,7 га.

Здесь выращивают входящие в десятку самых потребляемых россиянами сорта яблок: Голден Делишес, Гренни Смит, Гала, Фуджи, Моди, Джонаголд, Ред Делишес и другие.

Товарную обработку фруктов осуществляют две сортировочные линии, оснащённые самыми передовыми системами автоматики, каждая из них обладает производительностью 25 тонн в час.

На территории объекта также построены: мечеть, гостиничный комплекс, офисные площади, крупнейшее фруктовое хранилище.