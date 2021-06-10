АПК

«Сад-гигант» в этом году планирует собрать в Ингушетии более 50 тонн черешни, что в два раза превышает прошлогодний показатель

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ООО «Сад-гигант Ингушетия» в 2021 году планирует собрать черешни в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минсельхозе.

Апк«Общая площадь хозяйства — около 900 га, 5,5 га из которых отведена под черешню. В этом году планируется собрать более 50 тонн. Уже собранную продукцию отправляют в сортировочный центр. Там черешню расфасовывают с учётом двух сортов. После сортировки вручную продукцию отправляют в холодильник для полного созревания», — сказал представитель Минсельхоза.

По его словам, у ингушских аграриев закупают черешню крупные торговые компании, такие как «Магнит». Жители республики могут приобрести продукт в фирменном магазине хозяйства.

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