Сагопшинские единороссы в Ингушетии доставляют врачей к больным «омикроном»

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в республике идёт активная борьба с новым штаммом коронавируса «омикрон». Со слов медиков, болеют целые семьи.

«К сожалению, число заболевших граждан в регионе снова увеличивается. Врачи физически не успевают оперативно добраться до пациентов. Для партии «Единая Россия» волонтёрская работа остаётся одной из важнейших. И мы будем и дальше оказывать медикам всевозможную помощь», — сказал Умалат Галаев.