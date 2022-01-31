«Единая Россия»

Сагопшинские единороссы в Ингушетии доставляют врачей к больным «омикроном»

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Депутаты Сагопшинского сельского совета Умалат Галаев, Махти Цечоев и Саварбек Келигов решили помочь врачам местной амбулатории доехать к своим пациентам, так как в связи с «омикроном» нагрузка на медиков большая.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в республике идёт активная борьба с новым штаммом коронавируса «омикрон». Со слов медиков, болеют целые семьи.

«К сожалению, число заболевших граждан в регионе снова увеличивается. Врачи физически не успевают оперативно добраться до пациентов. Для партии «Единая Россия» волонтёрская работа остаётся одной из важнейших. И мы будем и дальше оказывать медикам всевозможную помощь», — сказал Умалат Галаев.

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