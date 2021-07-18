Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам прошлого года осталась в Ингушетии

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в минувшем году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чечне (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%).

В Севастополе статистический рост показателя на 0,05 года коррелирует с увеличением численности населения города на 14% в 2020 году после пересчета, связанного с единовременной регистрацией нескольких десятков тысяч жителей миграционными службами. Перерасчет населения мог привести к ошибкам в расчете продолжительности жизни, предположила заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года (общероссийские данные предварительно озвучивал Минздрав в апреле). Показатель снизился впервые с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России — 76,4 и 66,5 года соответственно — остается одним из самых высоких в мире.

До пандемии, за десять лет — с 2009 по 2019 год — ожидаемая продолжительность жизни в России прибавила 4,4 года. Каждый год прироста продолжительности жизни — большое достижение, даже если учесть, что сначала рост был с низкого уровня, говорит Калабихина. «В 2020-м мы откатились на уровень 2015–2016 годов», — указывает она.