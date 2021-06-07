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Самому быстрому жокею на скачках на кубок Главы Ингушетии вручат ключи от автомобиля

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На ипподроме столицы Ингушетии 12 июня пройдут республиканские конные скачки на кубок Главы региона, посвященные 29-летию образования республики. Главным призом мероприятия станет автомобиль, сообщил газете «Ингушетия» замминистра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ваха Беков.

«Мероприятие приурочено к 29-летию нашей республики, и пройдет 12 июня на ипподроме в Магасе. Главным призом будет автомобиль, ключи от которого Глава региона Махмуд-Али Калиматов вручит самому быстрому жокею», — сказал Ваха Беков.

Напомним, 29 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон об образования Ингушской Республики (Республика Ингушетия) в составе России.

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