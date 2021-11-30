«Самой лучшей на свете» маме посвятили свои рисунки учащиеся школы управления Росгвардии по Ингушетии
Ученики школы управления Росгвардии по Ингушетии ко Дню матери приняли участие в конкурсе детского рисунка «Самой лучшей на свете». Кроме того, дети подготовили для своих мам и гостей мероприятия творческие постановки и вокальные номера.
«Такие конкурсы расширяют кругозор детей, развивают таланты и дают дополнительную возможность выразить любовь к маме. Формат конкурса и сценарий праздника очень понравился детям, и они с нетерпением ждут следующих подобных мероприятий», — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева.
Детское творчество, подготовленное к самому теплому празднику, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, было тепло встречено участниками мероприятия. По итогам конкурса юных художников и артистов наградили дипломами.