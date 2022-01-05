Господдержка

Самозанятые россияне получат господдержку на развитие ЛПХ, как ранее в Ингушетии

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Россияне, которые занимаются развитием личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированы как самозанятые, получат доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабинета министров, документ вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Она дополняется отдельной приоритетной подотраслью — развитие личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход). С 2022 года они смогут получать субсидии от государства.

Принятое решение поддержит самозанятых, которые развивают личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, а значит, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.

Напомним, 1 июля минувшего года в Ингушетии по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова был объявлен грантовый конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, в котором мог участвовать любой житель региона. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

15 сентября 2021 года в администрации Главы Ингушетии 13 победителям конкурса вручили денежные сертификаты в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей. Всего из Национального фонда развития было выделено 2 млн. 300 тыс. руб.

«Идея конкурса пришла, когда увидел у нас заброшенные огороды. Я сам вырос в семье, где с детства приобщали к труду на земле. Появилось желание поддержать и простимулировать владельцев, имеющих подворные хозяйства, к увеличению численности скота, птицы и производства сельхозпродукции. Кроме того, важно было распространять их опыт и вовлекать в это благородное дело представителей молодого поколения», — отметил тогда Калиматов.

Победителями конкурса стали: 71-летняя Рапиат Пидиева, 67-летняя Айшат Хамхоева и Пятимат Джандигова, которой исполнилось 75 лет.

28 декабря прошлого года на встрече с коллективом газеты «Ингушетия», Глава республики подтвердил, что конкурс на лучшее ЛПХ станет ежегодным.

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