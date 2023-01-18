Самые масштабные субботники в стране провели в Ингушетии
Различные экологические акции в республике с участием 166,4 тыс. волонтеров и государственных служащих в минувшем году получили самую высокую оценку при подведении итогов акции по очистке от мусора берегов рек «Вода России». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.
«Нашу республику признали лидером в номинации «Самое массовое мероприятие», — сказал собеседник.
По его словам, благодаря активному участию сотрудников министерств, ведомств, жителей, которым небезразлична экологическая ситуация в Ингушетии, очищено 535,3 км береговой полосы рек.
В прошедшем году проведено 10 основных мероприятий, в том числе экологический фестиваль.