Самые масштабные субботники в стране провели в Ингушетии

Различные экологические акции в республике с участием 166,4 тыс. волонтеров и государственных служащих в минувшем году получили самую высокую оценку при подведении итогов акции по очистке от мусора берегов рек «Вода России». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.