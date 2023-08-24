Самый красивый двор с цветами оказался у жительницы села Экажево Ингушетии

«По итогам конкурса первое место заняла жительница села Экажево Зейнап Галаева, которая выиграла 300 тысяч рублей», — сказал представитель ведомства.

«Очень сильно обрадовалась, конечно, я не ожидала этого. Когда подавала документы, думала — хоть какое место займу. А так не надеялась, что так будет. Спасибо большое. Я очень люблю розы, гортензии, они у меня разные, еще докупаю, есть однолетние цветы. К каждому цветку у меня своя особая любовь. Я их очень люблю. Я с ними отдыхаю, отвлекаюсь от проблем, все это не в тягость. А насчет выигрыша — небольшие изменения хочу внести во дворе. Мне нравится искусственный водоем, хочу на эти деньги прудик сделать и фонтанчики, если получится», — сказала Зейнап Галаева.

По словам собеседника издания, на второй позиции жительница Гамурзиевского округа Назрани Фатима Албогачиева, ей вручат 200 тысяч рублей. Третьей стала Мовлотхан Цицкиева из сельского поселения Троицкое, сумма ее денежного поощрения составила 150 тысяч рублей.

Ещё семеро участников состязания, которые по итогам заседания комиссии набрали необходимое количество баллов, получат по 50 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Первый республиканский конкурс «Фестиваль цветов» инициировал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в июне этого года. В нем смогли участвовать все желающие, у кого имеются цветники, палисадники, дворовые клумбы с красивым и оригинальным оформлением.